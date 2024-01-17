Росія: у Ростовській області сталася велика пожежа на поліефірному заводі

У Ростовській області Росії сталася велика пожежа на Шахтинському поліефірному заводі.



Телеграм-канал Baza опублікував відео, на якому пожежі передував вибух нібито на цьому заводі.

Очевидці також повідомляли, що чули звук вибуху перед початком займання.



Водночас губернатор Ростовської області Василь Голубєв написав у своєму телеграмі, що інформація про можливий удар безпілотника не підтверджується – ППО у момент початку пожежі, як стверджується, не працювало.



Повідомляється, що спалахнув цех з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. За даними Голубєва, пожежу вже ліквідували. За попередніми даними, загиблих немає, постраждали дев’ять людей: одній надали медичну допомогу на місці, у трьох – опіки, 5 – з травмами різного ступеня.



Що стало причиною пожежі та можливого вибуху, влада поки не повідомляє.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну дрони неодноразово атакували об’єкти в окупованому Криму і на території Росії. Зокрема, у травні минулого року у Ростовській області РФ після удару безпілотника на території Новошахтинського заводу нафтопродуктів виникла пожежа.