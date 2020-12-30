Росія заявляє, що розширила список британських громадян, яким заборонено в’їзд в країну у відповідь на «неконструктивне і недружнє» рішення Лондона про санкції проти російських чиновників через отруєння критика Кремля Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про цей крок 30 грудня, не зазначивши кількості та імен британців, яких було внесено в «чорний список».

Британія разом із Європейським союзом у жовтні ввела заборону на виїзд та заморозила активи щодо шести високопосадовців Росії та державного науково-дослідного центру за «спробу вбивства» Навального, який зараз проходить реабілітацію в Німеччині. Російські чиновники, включаючи президента Володимира Путіна, заперечують свою причетність до отруєння і відмовляються відкривати кримінальне провадження за фактом інциденту.

29 грудня МЗС Росії повідомило про заборону на в’їзд на свою територію керівним співробітникам силових структур Німеччини після того, як ЄС та Великобританія внесли у санкційний список представників російських спецслужб за хакерський напад на парламент Німеччини 2015 року.