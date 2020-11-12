Україна в ООН вказала на ймовірність ядерної загрози з анексованого Росією Криму

Заступник Постійного представника України при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї ООН 11 листопада висловив побоювання щодо можливого розгортання Росією в анексованому нею Криму ядерного потенціалу. Про це повідомляється на сторінці Постійного представництва України в ООН у фейсбуці.

«Триваюча трансформація Криму в величезну військову базу може вказувати на можливість розгортання ядерного потенціалу на окупованому півострові, підриваючи тим самим статус України, що не володіє ядерною зброєю. Це повинно змінитися негайно», – наголосив під час виступу Вітренко.

Він також вказав на те, що Росія не допускає на півострів інспекторів МАГАТЕ.

«Вже сьомий рік поспіль український півострів Крим і місто Севастополь залишаються окупований державою, яка володіє ядерною зброєю, – Росією. Крім того, Росія продовжує військову агресію в окремих районах Донецької і Луганської областей. В результаті окупаційна держава заважає інспекторам МАГАТЕ потрапити в місця зберігання ядерних і радіоактивних матеріалів – як в Криму, так і на сході України», – зазначив Вітренко.

Питання присутності російської ядерної зброї у Криму досі дискусійне. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов припустив, що ядерна зброя знадобиться Росії в анексованому Криму, якщо Кремль почне програвати.

Генасамблея ООН у грудні 2019 ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України