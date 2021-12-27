Британський міністр назвав Росію в числі найбільш ворожих країн

Британський міністр з питань безпеки Деміан Гайндс назвав Росію найбільш ворожими поряд з Китаєм та Іраном країнами світу, які загрожують його державі. В інтерв’ю газеті The Daily Telegraph Гайндс заявив про необхідність оновлення британського законодавства, що стосується протидії іноземним розвідкам. В деяких положеннях норми застаріли майже на 100 років, додав міністр.

«Три країни, які я назвав, фізично мають у своєму розпорядженні людські ресурси, широко присутні в кіберпросторі і можуть масштабно розгортатися. Вони можуть проводити та проводять інформаційні операції та беруть участь у них безліччю різних способів. Я думаю, що важко уявити повний список, тому що існує так багато потенційних способів», – сказав міністр.

Раніше Росію серед небезпечних країн також називали голова МІ6 (служби зовнішньополітичної розвідки Великобританії) Річард Мур та міністра оборони країни Бен Уоллес. У першому британському звіті оборонної та міжнародної стратегії після виходу країни з Європейського союзу, Росія була визначена як «головна загроза на державному рівні».

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оголосило про введення санкцій проти половини британських громадян у відповідь на обмеження з боку Лондона у справі опозиціонера Олексія Навального.