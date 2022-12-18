Росія: на нафтогазовому родовищі в Іркутській області стався потужний вибух

В Іркутській області Росії відбувся потужний вибух на Марківському нафтогазовому родовищі, пишуть російські ЗМІ.

За інформацією журналістів, в Усть-Кутському районі на Марківському родовищі горить технологічне устаткування комплексної підготовки природного газу. Зазначається, що пожежа охопила площу близько тисячі квадратних метрів. Наразі вже відомо про одного постраждалого.

Очевидці публікують відео з місця пожежі у численних Telegram-каналах та на YouTube.

Останнім часом у Росії майже щодня відбуваються великі пожежі на різних об’єктах. 12 грудня у місті Балашиха Московської області сталася пожежа на території торговельного центру. Площа займання досягла 10 тисяч квадратних метрів – це майже вся будівля. 9 грудня у Хімках згорів гіпермаркет будівельних матеріалів, вогонь охопив усю площу будівлі – 18 тисяч квадратних метрів.