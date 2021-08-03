Росія оголосила персоною нон-ґрата естонського дипломата

Влада Росії оголосила персоною нон-ґрата і зобов’язала протягом тижня залишити країну співробітника естонської дипмісії в Москві.

Відповідну ноту вручили послу Естонії Маргусу Лайдре, якого викликали для цього у російський МЗС. Лайдре був заявлений протест. У ноті йдеться, що співробітника естонської дипмісії оголосили персоною нон-ґрата, керуючись принципом взаємності. Відомство закликало естонську сторону «зупинитися і не ускладнювати і без того загострену до межі ситуацію».

У пресслужбі МЗС Естонії російському «Интерфаксу» повідомили, що ще не вирішили, як відповісти на висилку дипломата, але наголосили, що це «не сприяє відносинам двох держав».

7 липня Росія оголосила персоною нон-ґрата консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. Наголошувалося, що рішення ухвалене через його діяльність, несумісну з дипломатичним статусом. Днем раніше ФСБ повідомила про затримання Лятте під час отримання «матеріалів закритого характеру».

У Талліні ситуацію розцінили як «провокацію російських властей». Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс назвала звинувачення з боку Росії безпідставними, наголосивши, що Лятте «виконував повсякденну роботу дипломата». Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Росії Олександра Петрова. Йому вручили ноту про оголошення небажаною персоною одного зі співробітників російського посольства.