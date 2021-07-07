Росія висилає затриманого напередодні консула Естонії

Росія заявляє про висилку естонського дипломата, якого Москва звинувачує у шпигунській діяльності.

Як заявили у МЗС Росії 7 липня, консулу Естонії Марту Лятте дали 48 годин, щоб залишити країну.

Зазначається, що Лятте оголосили персоною «non grata». У міністерстві стверджують, що дипломат займався збором розвідданих.

Марта Лятте затримали у Санкт-Петербурзі 6 липня. У ФСБ визнали дії дипломата такими, що мають «явний ворожий характер» і пообіцяли вжити заходів в рамках норм міжнародного права.

У МЗС Естонії назвали затримання Лятте «провокацією» та «постановкою».

«Звинувачення є безпідставними. Це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена в дружніх відносинах з сусідніми країнами», – заявив агентству BNS прессекретар МЗС Естонії Аарі Леммік.

У лютому Росія та Естонія взаємно вислали по одному дипломату. Спочатку Естонія оголосила персоною «non grata» одного зі співробітників російського дипломатичного представництва. Як відповідь Росія оголосила про видворення естонського дипломата.