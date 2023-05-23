Правоохоронці повідомили про видворення росіянки, яка торік приїхала на Кіровоградщину

У Міністерстві внутрішніх справ з посиланням на міграційну службу повідомили, що під час проведення рейду у місті Світловодськ на Кіровоградщині виявили громадянку РФ, яка незаконно перебуває в Україні.

«53-річна росіянка у лютому 2022 року приїхала до Кіровоградщини, зокрема відвідати родичів. Спочатку жінка не змогла залишити Україну через військову агресію її співвітчизників, наразі ж вона виїжджатиме у примусовому порядку. Рішення про примусове повернення ухвалили працівники Світловодського відділу Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області. Іноземку притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП, вона вже сплатила штраф у розмірі 3400 грн та повинна залишити країну у визначений термін», – зазначили в ДМС

Згідно з повідомленням, до адміністративної відповідальності притягнули і тих, хто приймав росіянку.

Нещодавно повідомлялося, щоіз Сумщини видворили росіянина, який не мав дозвільних документів на проживання в Україні.

З 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян Росії. Відтоді дуже незначна частина громадян Росії отримали візи для приїзду в Україну.