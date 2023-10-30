Неодноразово порушувала міграційне законодавство: з України видворили росіянку

У Державній міграційній службі повідомили, що на Львівщині виявили росіянку, яка нелегально перебувала в Україні. Їй заборонено в’їзд на 8 років.

«Громадянка РФ неодноразово порушувала міграційне законодавство: вперше – після завершення терміну посвідки не покинула територію України; вдруге – спробувала легалізувати перебування через фіктивний шлюб в Одесі. У серпні цього року жінку затримали у Львові працівники міграційної служби області та притягнули до адміністративної відповідальності… Стосовно неї ухвалили рішення про примусове видворення», – йдеться в повідомленні.

У відомстві кажуть: за численні порушення міграційного законодавства росіянці заборонено в’їзд на територію України терміном на 8 років.

Наразі жінку вже видворили за межі країни.

З 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян Росії. Відтоді дуже незначна частина громадян Росії отримали візи для приїзду в Україну.