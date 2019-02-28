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28 Лютий 2019, Київ 15:10
Новини | Політика

З початку року в Україну не пропустили майже півтори тисячі росіян – прикордонники

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У Державній прикордонній службі України повідомили, що з початку 2019 року до України не пропустили майже півтори тисячі громадян Російської Федерації.

«Ми відмовили їм в перетині кордону», – сказав на брифінгу представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Він не уточнив, якими були причини відмов росіянам у в’їзді на територію України.

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Раніше у ДПСУ казали, що із 26 грудня, після припинення дії воєнного стану у деяких українських регіонах, понад 800 громадянам Росії відмовили в пропуску на територію України.

Обмеження на в’їзд до України громадян Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років запровадили разом із воєнним станом на частині території України з 26 листопада 2018 року терміном на один місяць. Після завершення чинності воєнного стану Рада національної оборони і безпеки України вирішила зберегти це обмеження.

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