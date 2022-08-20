Військові повідомили про знищення рідкісного радіолокаційного комплексу РФ

Українські військові в Запорізькій області знищили рідкісний радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1», повідомило Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

«19 серпня в Запорізькій області українські захисники знищили рідкісний зразок рашистського «аналоговнєта» – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» і чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки… Точне влучання по визначених координатах повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 20 серпня.

Російське керівництво, яке не наводить офіційних даних про втрати РФ у війні проти України з березня, ці втрати не коментувало.