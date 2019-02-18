ЗМІ: російські експортери втратили через санкції понад 6 мільярдів доларів

Російські експортери втратили через економічні санкції Заходу 6 мільярдів 300 мільйонів доларів, повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на доповідь Міністерства економічного розвитку Росії. Наведені цифри – це дані експертів відомства на кінець 2018 року.

У доповіді зазначено, що лідером за кількістю обмежувальних заходів щодо російських товарів є Європейський союз – він запровадив їх рівно 25. На другому місці за цим показником Україна, яка затвердила 22 заходи, на третьому – Індія, яка запровадила 16 заходів. США при цьому не входять навіть до п’ятірки: країна ввела тільки дев’ять санкцій, які зачіпають російських експортерів.

Разом із тим саме санкції США завдали експортерам істотних фінансових збитків, що оцінюються Мінекономрозвитку в 1,1 мільярда доларів. Більшої шкоди – майже два з половиною мільярди – завдали російським виробникам тільки заходи, запроваджені ЄС.

Серед видів промисловості, які найбільше постраждали від санкцій, – металургійна (вона недоотримала майже 4 мільярди доларів) і сільськогосподарська, збиток якої оцінюється майже в мільярд.

Всього на кінець 2018 року санкції щодо російських товарів застосовують 62 країни, а загальна кількість обмежувальних заходів – 159.