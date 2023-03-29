СБУ: спецслужби Росії залучають дітей до фейкових мінувань в Україні

Служба безпеки України заявляє, що «викрила нові факти», які підтверджують, що Росія залучає дітей до підривної діяльності проти України.

«Так СБУ заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України. Найбільше підлітки «мінували» будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури. У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів. За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, для цього представники російської спецслужби створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх жителів різних регіонів України.

«Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про «мінування». Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні. Встановлено, що «розсилку» здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації», – повідомили в СБУ.

У Службі безпеки кажуть, що викрили організатора групи, яким виявився неповнолітній житель Чернігівської області.

«Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання. Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором», – йдеться в повідомленні.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

На початку 2022 року в Службі безпеки заявляли, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка «намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини».