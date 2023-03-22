«Верстка»: у понад пів сотні регіонів Росії військовим затримують виплати

У 52 регіонах Росії, а також в окупованому Криму російські військові не отримують належних виплат – йдеться у розслідуванні видання «Верстка». За словами військовослужбовців, багато хто з них не отримує зарплату по кілька місяців або отримує в рази менше від належних сум.

Скарги подають російські військові, у тому числі учасники бойових дій в Україні – контрактники, добровольці і мобілізовані, а також їхні родичі.

Деякі з них повідомляють про невиплати зарплат із початку року чи навіть із кінця минулого. Частина з них все ж таки отримують виплати, але із затримками. Інші не отримують нічого або в рази менше за ті суми, які були їм обіцяні. Називають суми від семи до 15 тисяч рублів на місяць. При цьому розмір оплати рядовим, який заявило Міноборони Росії, має становити 195 тисяч рублів на місяць. Оплата праці офіцерів – вища.

Підрозділи Міністерства оборони Росії у коментарях авторам скарг стверджують, що затримки з виплатами можуть бути зумовлені переведенням військовослужбовців з одних військових частин до інших.

За словами російських військових та їхніх родичів, проблеми з отриманням виплат почалися у 2023 році. 2022 року такі випадки були поодинокими.

Голова російського «Комітету солдатських матерів» Валентина Мельникова вважає, що більшість невиплат пов’язана з адміністративним колапсом, з яким зіткнулася російська армія. На її думку, в умовах бойових дій військові частини виявилися не готовими до ведення суворого обліку для незвично великої кількості військовослужбовців.