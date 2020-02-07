Групі російських артистів заборонили в’їзд до України на 3 та 10 років – ДПСУ

Групі російських артистів, які 6 лютого намагалися перетнути українсько-молдовський кордон, заборонили в’їзд в Україну. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Група громадян Російської Федерації прибула вчора в однин з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Співробітникам Державної прикордонної служби України вони повідомили, що їдуть на гастролі. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону попередньо встановили, що іноземці є учасниками ліричної комедії «Ідеальний свідок» і відповідно до запевнень відносно них немає підстав для недопущення у гастрольних заходах. Проте було з’ясовано, що двоє з росіян є акторами, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де брали участь у зйомках фільму», – мовиться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники відмовили їм у в’їзді в Україну та проставили заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки. Ще двоє іноземців з групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, тому їх також не пропустили через кордон. Решта росіян відмовилися їхати в Україну. Врешті усю групу повернули у Молдову.

«Однак вже за декілька годин ця група іноземців знову з’явилася на українському кордоні. Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, певно сподіваючись, що їм все ж вдасться потрапити в нашу країну. Окремі іноземці чітко розуміли про наявність у них заборони на в’їзд. Проте громадяни РФ знову були зупинені під час заходів прикордонного контролю та не пропущені в Україну. Цього разу двоє громадян Росії, які вже мали заборону в’їзду в Україну, своїми діями через умисне невиконання рішення вчинили правопорушення за ст.203-1 КУпАП та були притягнуті до відповідальності отримавши штраф. Крім того, їм продовжено термін заборони до 10 років», – зазначили у прикордонній службі.

Ще чотирьом росіянам заборонили в’їзд у країну на три роки.