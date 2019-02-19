Російський літак, який бачили на Донбасі, не входив у повітряний простір України – штаб ООС

Російський військовий літак, який зафіксували спостерігачі ОБСЄ, що працюють на Донбасі, не входив в український повітряний простір, заявив 19 лютого штаб операції Об’єднаних сил.

«15 лютого 2019 року черговими підрозділами радіотехнічних військ Об'єднаних сил о 9:56 у районі аеропорту Таганрог була виявлена повітряна ціль, ідентифікована як дальній протичовновий літак Ту-142 збройних сил Російської Федерації. Визначений літак здійснював тестовий політ навколо аеродрому Таганрог з приближенням до державного кордону України на відстань до 10 км. Протягом всього маршруту літак супроводжувався радіолокаційними станціями радіотехнічних військ Об'єднаних сил. Літак Ту-142 ЗС РФ залишив зону, що наближена до державного кордону України, о 12:30 в районі аеродрому Таганрог. Зазначений літак державний кордон України не перетинав та в повітряний простір України не входив», – ідеться в повідомленні.

Командування Повітряних сил Збройних сил України також заявило 19 лютого про недостовірність інформації про те, «нібито 15 лютого 2019 року у повітряному просторі України в районі проведення ООС спостерігався проліт літак Повітряно-космічних Сил РФ типу ТУ-95».

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили 18 лютого, що 15 лютого помітили російський стратегічний бомбардувальник, на їхню думку, над окупованим Донбасом. Про це мовиться у черговій доповіді місії, опублікованій 18 лютого.

«О 10:00 15 лютого на околиці селища Старобешеве, в районі, неконтрольованому урядом (32 кілометри на південний схід від Донецька), патруль СММ побачив об’єкт, що летів на південному сході від патруля з південного заходу на північний схід», – розповіли спостерігачі.

Зазначається, що, ймовірно, мова йде про літак Туполєв Ту-95 або Туполєв Ту-142.

Того ж дня, з 10:50 до 11:10, такий же літак, імовірно, Ту-95 або Ту-142, бачив патруль, розташований на північний схід від Любівки, непідконтрольної урядові, що за 43 кілометри на південний схід від Донецька. Він пролетів на сході від патруля з півночі на південь і потім у зворотному напрямку.