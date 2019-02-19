Місія ОБСЄ помітила російський бомбардувальник над Донбасом

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 15 лютого помітили російський стратегічний бомбардувальник над окупованим Донбасом. Про це мовиться у черговій доповіді місії, опублікованій 18 лютого.

«О 10:00 15 лютого в передмісті селища Старобешеве, в районі, контрольованому проросійськими сепаратистами (32 кілометри на південний схід від Донецька), був знятий літак, що летів з південного заходу на північний схід», – розповіли спостерігачі.

Зазначається, що мова йде про літак Туполєв Ту-95 або Туполєв Ту-142.

Того ж дня, з 10:50 до 11:10 такий же або той же літак бачили на північний схід від Любівки, 43 кілометра на південний схід від Донецька. Він пролетів з півночі на південь і потім у зворотньому напрямку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.