У Софії Ротару в окупованому Криму хочуть забрати готель

В анексованому Росією Криму пропонують позбавити співачку Софію Ротару звання «Почесний громадянин Ялти» і забрати готель Villa Sofia, який їй належить.

Мер Ялти Яніна Павленко напередодні заявила, що з пропозицією про позбавлення звання звернулася «Російська громада Криму». «Особисто підтримую – за 10 років від дня воззʼєднання Криму з Росією (так у РФ називають окупацію півострова в 2014 році – ред.) в Ялті вона не зʼявлялася, позиція її зрозуміла», – написала вона у своєму телеграм-каналі.

Російський «сенатор» від Криму Сергій Цеков також запропонував націоналізувати готель співачки в Ялті. «Вона, на мою думку, має антиросійську позицію, вона фінансово підтримувала Збройні сили України, починаючи з 2014 року до 2022 року. Вона, зокрема, була проти воззʼєднання Криму з Росією», – сказав він.

У квітні 2023 року громадська організація «Ветерани Росії» звернулася до Генпрокуратури та Слідчого комітету РФ з проханням позбавити співачку Софію Ротару нерухомого майна в Москві та Ялті. Йшлося, зокрема, про трикімнатну квартиру співачки в Москві та готель Villa Sofia в Ялті.

Після початку повномасштабної російської агресії Софія Ротару виступила з антивоєнним зверненням у своєму інстаграмі, а в серпні 2022 року закликала своїх підписників жертвувати гроші фонду, який допомагає дружинам та дітям військовослужбовців України.