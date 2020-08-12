НАБУ: оголошена підозра п’ятьом людям через розкрадання газу на 730 млн грн

11 серпня українські антикорупційні органи оголосили підозру п’ятьом особам через розкрадання природного газу вартістю в майже 730 мільйонів гривен, повідомило Національне антикорупційне бюро.

Серед підозрюваних:

двоє колишніх директорів — ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія — Новояворівськ»;

колишній технічний директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ»;

колишній фінансовий директор двох підприємств — ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ»;

фізична особа-організатор схеми, радник директора ТзОВ «Енергія».

За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська області) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами.

«Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок реалізації корупційної схеми», – заявили в бюро.

Національне антикорупційне бюро зазначає, що відповідно до висновків експертиз у 2016-2017 роках фігуранти провадження організували заволодіння 151,8 млн кубометрів природного газу на користь ТзоВ «Енергія – Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ». Внаслідок цього НАК «Нафтогаз України» отримав збитки у розмірі 729,8 млн грн.

У НАБУ заявили, що це – другий епізод «вчинення цими особами аналогічного злочину у попередній період»: справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн слухається у суді з грудня 2019 року. Таким чином, загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.