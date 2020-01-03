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03 січня 2020, Київ 16:35
Новини | Міжнародні

Мін’юст США опублікував чергові документи у «російській справі»

Дональд Трамп-молодший перед слуханнями в Сенаті, 12 червня 2019 року

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Міністерство юстиції США в черговий раз опублікувало службові документи ФБР, що включають допити ключових свідків у справі про ймовірне втручання Росії в американські президентські вибори у 2016 році. Розслідування протягом двох років вів спецпрокурор Роберт Мюллер.

Документ на 356 сторінках публікують телеканал CNN і сайт BuzzFeed.

У документах, зокрема, міститься інформація про зустріч сина президента США Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою у готелі Trump Tower в Нью-Йорку в червні 2016 року. Свідчив про цю зустріч топ-менеджер російського будівельного холдингу Crocus Group Іраклій Кавеладзе.

Російський бізнесмен Іраклій Кавеладзе
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Згідно зі записами ФБР, з проханням відвідати зустріч до Кавеладзе звернувся перший віце-президент групи компаній Crocus Group. За словами Кавеладзе, помічник Араза Агаларова розповів про те, що у Весельницької є негативна інформація про суперницю Трампа на виборах Гілларі Клінтон і це нібито є метою зустрічі.

Кавеладзе розповів слідчим про те, що у Trump Tower був присутній старший радник і зять президента США Джаред Кушнер. За словами бізнесмена, Кушнер був роздратованим і не розумів необхідності зустрічі. Радник, за словами Кавеладзе, відразу після початку переговорів поцікавився, чи мають учасники інформацію про Клінтон. Кавеладзе зізнався, що час було витрачено даремно.

Крім інформації про допит Кавеладзе документ містить записи про бесіди з іншими особами з оточення президента США.

Дональд Трамп та Дональд Трамп-молодший (ліворуч). Архівне фото
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Видання BuzzFeed звертає увагу, що Мін’юст представив документ у відредагованому вигляді.

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