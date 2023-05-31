Після Залужного і Сирського у Росії оголосили в розшук двох ексміністрів оборони України

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишніх міністрів оборони України Степана Полторака і Валерія Гелетея, а також ексглаву Генштабу України Віктора Муженка, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.



Їх звинувачують в проведенні «геноциду на Донбасі».



Росія намагається захопити весь Донбас, який включає Луганську та Донецьку області на сході України.

Днями МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

У Міноборони внесення Залужного і Сирського в базу розшуку у РФ назвали одним із прийомів інформаційної війни. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram зауважила, що у 2014-2015 Москва також відкривала кримінальні провадження проти командувачів ЗСУ і комбригів.

«Цей прийом покликаний вирішити дві задачі: нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними; психологічний тиск та деморалізація наших військових. Втім, «місія нездійсненна», – зазначила Маляр.