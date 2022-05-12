США обмежили передачу Україні розвідданих про командирів РФ – Washington Post

Влада США розробила інструкцію щодо обміну розвідувальними даними з Україною, документ ухвалено, щоб уникнути подальшого загострення відносин між Вашингтоном та Москвою. Про це повідомляє газета The Washington Post.



Документ передбачає заборону на два види інформації, якою розвідка США може ділитися з Україною. Перша заборона стосується інформації, яка б могла допомогти українським військовим ліквідувати представників вищого російського командування. Серед яких, наприклад, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов.



Друга заборона стосується інформації, яка може допомогти атакувати російські об'єкти за межами України. Це правило запроваджено через побоювання, що Росія може вважати США учасником таких нападів. Про це виданню на умовах анонімності повідомили представники президента США.



Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці стверджували, що США передавали Україні інформацію, яка могла призвести до загибелі кількох російських генералів, а також затоплення крейсера «Москва». У Пентагоні ці повідомлення не підтвердили.

Наразі США у режимі реального часу передають Україні інформацію про місце перебування та пересування російських військ, у тому числі супутникові знімки. Також США надають Україні військову техніку: важку артилерію, безпілотники та протитанкові ракети.