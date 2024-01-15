Розвідка Британії: РФ вербує на війну непропорційно велику кількість жителів бідних і сільських районів

Розвідка Великої Британії відзначила залучення до лав російської армії нещодавніх випускників і «непропорційно великої кількості людей із бідних і сільських регіонів».

«11 січня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в 2023 році до збройних сил РФ долучилися 500 тисяч осіб. Дуже ймовірно, що ця цифра була суттєво завищена. Намагаючись досягти цілей вербування, російські війська з квітня 2023 року дозволили випускникам шкіл приєднуватися до армії… Цілком ймовірно, що для підтримки війни у Росії набирають непропорційно велику кількість людей із бідних і сільських громад Росії», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня журналісти російської служби «Бі-Бі-Сі» і «Медіазони» з’ясували, що після того, як навесні 2023 року Держдума Росії дозволила Міноборони РФ укладати контракти з 18 років, після закінчення школи, на війні проти України загинули щонайменше 53 російські контрактники віком 18-19 років.

Серед контрактників, які загинули в період із квітня 2023 року до січня 2024 року, 48 осіб – 2004 року народження, а ще п’ятеро – 2005 року народження, уточнили розслідувачі.

У квітні 2023 року Держдума Росії ухвалила поправку, що дозволяє 18-річним випускникам шкіл підписувати договір про контрактну службу в армії. До цього закон передбачав, що службу за контрактом можна пройти після закінчення вишу чи технікуму або після служби по призову протягом трьох місяців.