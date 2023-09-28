Розвідка Британії проаналізувала вплив війни на авіацію Росії

Розвідка Великої Британії заявляє, що продовження війни проти України знижує життєздатність тактичної авіації Повітряно-космічних сил Росії.

«Повітряно-космічні сили Росії від лютого 2022 року втратили в боях близько 90 літаків. Крім того, польоти на деяких типах бойових літаків значно інтенсивніші, ніж у мирний час», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 28 вересня у твіттері Міністерства оборони Великої Британії.

За повідомленням, усі літаки мають прогнозований термін служби в годинах польоту, і, цілком імовірно, що через таке додаткове використання у воєнний час Росія скорочує термін служби багатьох своїх літаків набагато швидше, ніж планували Повітряно-космічні сили.

«Потреба в додатковому обслуговуванні ускладнюється дефіцитом запасних частин через зростання попиту і міжнародні санкції. ПКС зберігають можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою Україною. Однак, оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало Міністерство оборони Росії, зношеність літаків, ймовірно, знизить життєздатність довгострокової тактичної авіації ПКС», – йдеться в повідомленні.

Росія останнім часом не коментує своїх втрат у війні, зокрема в техніці.

Водночас, за даними українського Генштабу, за час повномасштабного вторгнення Росія втратила 315 своїх літаків.