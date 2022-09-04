Війська РФ, які воюють в Україні, мають проблеми з зарплатою – розвідка Британії

У Міністерстві оборони Британії заявляють, що, окрім втоми від війни та великих втрат, однією з головних cкарг дислокованих в Україну російських солдатів, ймовірно, залишаються проблеми із зарплатою.

«У російській армії дохід військовослужбовців складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками. В Україні, ймовірно, виникли значні проблеми з невиплатою значних бойових премій», – повідомляє у твіттері міністерство з посиланням на дані своєї розвідки.

У британській розвідці припускають, що це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом «спеціальної військової операції» (так в Росії називають війну проти України - ред.)та корупцією серед командирів.

За повідомленням, російські військові постійно не забезпечують базові права сил, дислокованих в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату праці.

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Раніше у британській розвідці заявляли, що Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати представників ОРДЛО для посилення своїх військ РФ на Донбасі. За її даними, командири, ймовірно, вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій.

24 серпня керівник Головного управління розвідки Міністерства України Кирило Буданов заявив, що Росія сповільнила наступ через виснаження ресурсів і морально-психологічну втому російських військ.