Розвідка США не змогла визначити джерело вірусу COVID-19

Американські розвідслужби не змогли визначити джерело коронавірусу, що спричинило пандемію COVID-19. Про це мовиться у звіті американської розвідки, розсекреченому у п’ятницю, 29 жовтня.

Частина аналітиків схиляється до версії природного зараження цим вірусом внаслідок контакту людини з дикою твариною-носієм вірусу. Інші вважають вірогіднішим варіант випадкового зараження вірусом співробітників Інституту вірусології в Ухані, кілька співробітників якого восени 2019 року перенесли пневмонію. Обидві версії ґрунтуються на непрямих даних, прямих свідчень, що вказують на джерело вірусу не було виявлено частково через відмову Китаю надати необхідну інформацію.

Загальний висновок звіту, підготовленого американською розвідкою за вказівкою президента США Джо Байдена, було оприлюднено в серпні. У розсекреченому документі містяться кілька невідомих раніше деталей. Американські аналітики вважають, що вірус не був створений як біологічна зброя, більшість дійшла висновку, що він не був генетично модифікований.

У звіті йдеться про те, що в Уханьському інституті проводилися досліди з схрещування коронавірусів, але можливостей встановити природу коронавірусу, що викликав COVID-19, немає. Висновку про природне походження з «низьким ступенем впевненості» дійшли чотири американські розвідслужби. Висновок про лабораторне походження із «середнім ступенем впевненості» зробила одна з розвідслужб.

Фахівці наголошують, що пошук оригінального носія нових вірусів зазвичай займає довгий час. Наприклад, лише в 2017 році було встановлено, що джерелом коронавірусу, що спричинив спалах атипової пневмонії в південно-східній Азії у 2002 році були кажани, які мешкали в печері в провінції Юньнань.