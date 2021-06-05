Roland Garros: Костюк розгромила росіянку на шляху до четвертого кола

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до четвертого кола турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).

Костюк розгромила росіянку Варвару Грачьову з рахунком 6:1, 6:2.

18-річна українка вперше вийшла до четвертого кола «меджора». Вона також стала наймолодшою представницею України, якій вдалося дістатися цього раунду на турнірах серії Grand Slam.

У наступному колі Костюк гратиме проти переможниці дуелі між чинною чемпіонкою RS, полькою Іґою Швьонтек та естонкою Анетт Контавейт.

Інша представниця України, Еліна Світоліна, не змогла пробитися до четвертого кола, програвши Барборі Крейчиковій з Чехії.

Загалом п’ять українок грали в основі цьогорічного Roland Garros. Катерина Козлова та Катаріна Завацька не змогли подолати бар’єр першого кола. Ангеліна Калініна програла у другому раунді.