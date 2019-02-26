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26 Лютий 2019, Київ 10:20
Новини | Міжнародні

Facebook розблокувала пов’язану з RT сторінку

Проект In the now належить російському телеканалу RT

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Соціальна мережа Facebook розблокувала сторінку проекту In the now, що належить російському телеканалу RT. Про це повідомила в Twitter ведуча RT Аніссі Науей.

Сторінка стала доступною після того, як там опублікували дані про іноземне управління і фінансування, як того вимагало керівництво соціальної мережі. У розділі «Інформація» з’явилися відомості про те, що In the now – це бренд медіакомпанії Maffick Media, що належить Науей, а також зареєстрованому в Німеччині відеоагенству Ruptly («дочка» RT). У соцмережі підкреслили, що тепер користувачі знають, хто стоїть за цими сторінками.

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Maffick Media спеціалізується на виробництві вірусних відео для поширення в соціальних мережах. При цьому 51-процентна частка в цій компанії належить RT. Заблоковані акаунти займалися в основному поширенням відео. Так In the now – мав на Facebook кілька мільйонів передплатників і мільйони переглядів відео.

Про блокування In the now стало відомо 18 лютого. Це сталося після публікації CNN про те, що ці акаунти приховували свій зв'язок з Росією, зокрема, отримання коштів з російського бюджету.

RT, відомий також як Russia Today, транслює свої передачі англійською, французькою, іспанською та арабською мовами.

Мовник Russia Today був створений у середині 2000-х років. Його метою було протистояння тому, що російський президент Володимир Путін окреслив як домінування американських та британських медіа-організацій.

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Американські спецслужби звинувачували RT у тому, що Росія використовувала цей засіб інформації для втручання в президентські вибори у США 2016 року. Міністерство юстиції США у вересні 2017 року видало розпорядження про реєстрацію мовника як іноземного агента». Звинувачення також спонукали мережу Twitter заборонити рекламу з боку RT, а також ще одного спрямованого на іноземних споживачів агентства Sputnik.

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