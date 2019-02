(Друкуємо мовою оригіналу)

Facebook заблокировал четыре большие страницы видеопроектов российской пропаганды. Это произошло после публикации канала CNN о том, что эти страницы подконтрольны российскому каналу Russia Today, который финансирует правительство России. А контент, который размещался на этих страницах – рассчитанные на молодежь вирусные видео, где провоцируют противостояние в обществе. Чем же содержание страниц нарушало медийные правила? Не идет ли речь о цензуре в интернете? Радио Донбасс.Реалии изучило, что производили российские медийщики для западных юзеров.

Страницы проектов In the NOW, Soap box, Backthen и Waste-Ed были заблокированы в пятницу администрацией Facebook. Это произошло после того, как CNN сделал сюжет под названием «Россия поддерживает компанию, которая делает вирусные видео, рассчитанные на американских миллениалов».

Журналисты выяснили, что In the NOW – дочерний проект канала Russia Today, который получает деньги от правительства России. А остальными тремя управляет компания Maffick Media, которая по данным журналистов CNN также принадлежит Russia Today. В материале говорится, что RT – основное пропагандистское агентство Кремля. Видео заблокированных сообществ, как и RT, зачастую критикуют внешнюю политику США и основные американские СМИ. Во внутренних делах все сводится к игре на существующих разногласиях и напряженности в стране. И это неплохо им удаётся, так как с сентября такие видео в Facebook набрали десятки миллионов просмотров. Также CNN акцентирует внимание на том, что эти проекты не говорят своей аудитории, что их поддерживает Россия. И все выглядит так, как было в 2016 году – когда созданные для влияния на выборы в США «кремлевские тролли» были замаскированы под американских активистов.

Facebook, по данным CNN, после этого сделал запрос к администраторам страниц, чтобы получить ответ – кто ими управляет. Ответа не последовало, и страницы были заблокированы.

В Russia Today отреагировали на произошедшее. Сначала главный редактор канала Маргарита Симоньян в Твиттере написала, что никаких правил Facebook паблик In the NOW не нарушил. Позже она дала комментарий «Дюждю», отвечая на вопрос уже обо всех заблокированных каналах.

«Facebook врет, никакого запроса не было. Мы вообще узнали о том, что они что-то хотят у нас спросить из сюжета CNN. Может, они спрашивали у CNN про нас, так CNN про нас не в курсе. А нам они вопросы не задавали. Более того, мы не можем с пятницы с ними связаться, то есть это мы им с пятницы задаем вопросы: «Алё, Facebook, что случилось? Реакции ноль», – заявила Маргарита Симоньян.

И хоть в Facebook эти страницы заблокированы, они есть в других социальных сетях. Мы посмотрели страницу In the NOW в twitter, которая дублирует тот же контент. Возьмем, к примеру, видео о ситуации в Венесуэле. Называется «Николас Мадуро обвинил Вашингтон в организации переворота против его правительства. И есть много причин полагать, что это правда ...» Дальше девушка в кадре рассказывает американцам на английском языке то, что можно увидеть на любом центральном российском канале. Мол, ситуация в Венесуэле – это устроенный США переворот, направленный против демократически избранного лидера. А привести это может к гражданской войне. Также есть отсылка к медиа США. Якобы те, кто два года кричит о вмешательстве России в выборы в США, сейчас аплодируют вмешательству Америки в Венесуэлу. Все это ведущая сообщает, как само собой разумеющееся – не поддавая сомнению и не приводя разных точек зрения, что обязательно для журналистского контента.

​Они пытаются заставить западную аудиторию сомневаться в ценностях демократии – Мороз

Ничего удивительного в блокировке этих страниц нет, говорит медиаэксперт «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз, который также ознакомился с Твиттером In the NOW. По его словам, Facebook стал уделять больше внимания вопросам распространения дезинформации в преддверии выборов в Европе. И хоть пока в правилах нет требования показывать структуру собственности страницы, вскоре это может появится. Так как сейчас исследовать влияние на аудиторию – это тренд Facebook.

«Как и на выборах 2016 года контент этих страниц пытается поднимать очень острые темы для общества. И расшатывать общество, ставя вопрос, позволяющий аудитории начать сомневаться в ценностях демократии, прав человека. Ставить под сомнение легитимность западных правительств. То есть это долгосрочная цель российской пропаганды, и Facebook на это реагирует», – говорит Виталий Мороз.

У заблокированной страницы In The Now было больше 3 млн. подписчиков, у твиттера – практически 70 тысяч. Популярность таких страниц неслучайна, говорит Виталий Мороз. Российские пропагандисты тратят много денег на изучение медиарынка и используют все самые популярные направления в своих целях. Один из современных трендов – короткие легкие развлекательные или познавательные видео. Именно такие и размещали заблокированные в Facebook страницы. Но – с пропагандистским подтекстом. Направлены они, прежде всего, на молодежную аудиторию, которая активно пользуется соцсетями и гаджетами.

