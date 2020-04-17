Народний депутат Рудик повідомив, що вилікувався від COVID-19

Позафракційний народний депутат Сергій Рудик повідомив, що вилікувався від коронавірусної хвороби COVID-19.

«Сьогодні 17 квітня. Рівно місяць від тої злощасної сесії Верховної Ради, коли, швидше за все, хтось з моїх куршевельських колег приніс цю заразу в Раду і нікому про це не сказав. Але Бог все бачить. Я думаю, він розставить все на свої місця… Це результати сьогоднішнього КТ, які показують, що, слава Богу, все в мене нормально», – розповів Рудик у відеозверненні на Facebook.

За його словами, у нього були два негативні тести на COVID-19, зроблені методом полімеразної ланцюгової реакції.

Інформація про хворобу Рудика з’явилася наприкінці березня.

Станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксували 4 662 випадки захворювання COVID-19. 125 людей померли, 246 пацієнтів одужали.