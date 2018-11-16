Румунія відкриє консульство в Дніпрі – обласна рада

Кишинів планує відкрити почесне консульство в Дніпрі – таку заяву зробив румунський посол Крістіан-Леон Цуркану, повідомляють в Дніпропетровській обласній раді. Як стверджує прес-служба місцевої влади, зараз процес відкриття дипломатичного представництва – на етапі погодження з Міністерством закордонних справ.

Згідно з повідомленням, торговельний оборот між Румунією і Дніпропетровською областю за 2017 рік склав майже 240 мільйонів доларів, що на 30% перевищує показники 2016 року. Обсяг румунських інвестицій в українську економіку в обласній раді оцінюють у 21,7 мільйонів доларів.

Читайте також: Тінь Росії над трикутником Україна – Молдова – Румунія​

«Посол європейської країни зазначив, що в Румунії у бізнесменів досі існують деякі стереотипи, які заважають їм розглядати Дніпропетровську область як майданчик для інвест-проектів. Зокрема через наближеність до лінії бойових дій. Саме тому сторони обговорили проведення інформаційної кампанії та процес налагодження контакту», – йдеться в заяві.

Посольство Румунії розташоване в Києві. Також Кишинів має генеральні консульства в Одесі і Чернівцях.