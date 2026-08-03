Румунські військові підривають дно Дунаю, щоб збільшити приплив води

Румунські військові 3 серпня провели серію вибухів в акваторії Дунаю. Їхньою метою було знищити скелю, що обмежувала приплив до Дунаю води одного з його рукавів. Це перший етап робіт, покликаних збільшити об'єм води, що надходить до Дунаю.

Одна з головних європейських річок сильно обміліла через спеку й тривалу посуху, а додаткова вода необхідна для охолодження апаратури АЕС «Чорнавода» та безперебійної роботи реакторів. Далі планується створити відвідну греблю, яка регулюватиме рух води. У результаті рівень води у Дунаї має піднятися на 10–12 сантиметрів.

Наприкінці липня один із двох енергоблоків АЕС «Чорнавода» вже було зупинено через брак води для охолодження. Румунський державний оператор атомних електростанцій Nuclearelectrica попередив, що якщо ситуація не зміниться, невдовзі доведеться відключити і другий реактор. Щоб компенсувати брак енергії, Румунія розпочала закуповувати електрику в Україні.