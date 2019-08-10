У Румунії вшанували роковини придушення масового антикорупційного протесту

У столиці Румунії Бухаресті й інших містах країни відбулися демонстрації з нагоди перших роковин жорстокого розгону силовиками масового антикорупційного протесту.

Також темою демонстрацій була недостатня, на думку критиків, реакція влади на викрадення, ймовірне зґвалтування і вбивство 15-річної дівчини, яке виявило глибокі недоліки в поліційній системі країни, що є членом ЄС і НАТО.

Біля будівлі уряду в центрі Бухареста зібралося, за повідомленнями, близько 20 тисяч людей; менші зібрання відбулися в Брашові, Клужі, Констанці, Яссах та інших більших містах – під гаслами на кшталт «Ми не забули, що ви робили минулого літа» чи «Ми стежимо за вами».

Ідеться про події 10 серпня 2018 року, коли там же, перед будинком уряду, на площу вийшли близько 100 тисяч румунів; багато з них жили чи працювали за кордоном, але повернулися, щоб узяти участь. Вони протестували проти кроків лівого уряду під проводом соціал-демократів, який намагався розвернути антикорупційні реформи в Румунії, що є однією з найбільш корумпованих країн ЄС. Для розгону тієї акції спецзагони поліції вдалися до водяних гармат і подразливого газу, застосувавши насильство, небачене з початку 1990-х років. Близько 450 людей мусили звернутися по медичну допомогу; одна людина, схоже, пізніше померла від наслідків того розгону. Цю жорстокість засудили в ЄС, а також у США.

Крім того, нинішній демонстрації додали гостроти дії влади у справі про вбивство в останні дні липня 15-річної дівчини з міста Каракала на півдні країни, що їх критики називають ознакою корумпованості й нездатності влади. Тоді та дівчина, Александра Мечешану, зуміла тричі додзвонитися до поліції й повідомити, що її викрали, б’ють і ґвалтують, але поліція дісталася до вказаного нею місця тільки через 19 годин після першого дзвінка. Пізніше там знайшли рештки обгорілих кісток, ДНК-тест визначив їхню належність дівчині. В її вбивстві, як і в убивстві у квітні ще однієї дівчини, 18-річної Луїзи Меленку, врешті признався місцевий 65-річний автомеханік.

Така нездала реакція правоохоронців уже викликала масові вуличні протести і різку критику з боку президента Клауса Йоханніса, що призвело до відставки міністра внутрішніх справ і звільнень начальника поліції країни, міністра освіти і ще кількох посадовців.

Нинішня владна коаліція Румунії лівого спрямування на чолі з Партією соціал-демократів, яка прийшла до влади у грудні 2016 року, здійснила низку кроків, щоб послабити судову систему і розмити верховенство права. Ці кроки викликали критику ЄС, а також США, а з країни лише протягом 2017 року емігрувало майже 220 тисяч людей.