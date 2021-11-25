Президент Румунії заявив про завершення політичної кризи після призначення нового уряду

Президент Румунії Клаус Йоганніс 25 листопада прийняв присягу 54-річного генерала армії у відставці Ніколае Чуки як премʼєр-міністра. Це сталося через кілька годин після того, як законодавці схвалили трипартійну коаліцію, щоб покласти край двомісячній політичній кризі.

Правоцентристська Національно-ліберальна партія (PNL), ліва Соціал-демократична партія (PSD) і етнічна угорська UDMR контролюють близько двох третин місць у законодавчому органі, що складається з 466 місць. На церемонії складання присяги Йоганніс сказав, що «політична криза закінчилася», але додав, що країна з населенням близько 19 мільйонів людей все ще має багато проблем.

«Пандемія не закінчилася. Енергетична криза не закінчилася, вона лише набирає нових форм. Потрібен міцний уряд, незмінна більшість у парламенті, і тепер є цей уряд», – наголосив Клаус Йоганніс.

Чука пообіцяв відкинути розбіжності, щоб керувати в «інтересах румунів». Він додав, що «ми сповнені рішучості покласти край напруженій ситуації, яку ми переживаємо».

Румунія, один із найбідніших членів Європейського союзу, перебувала в політичному паралічі після того, як у вересні розпався уряд центристської коаліції, очолюваний PNL.