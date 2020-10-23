Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 жовтня 2020, Київ 12:47
Новини | Коронавірус

У Росії за добу виявили понад 17 тисяч хворих на COVID-19

У Росії станом на ранок 23 жовтня виявили 17 340 нових випадків COVID-19 – це рекордна кількість від початку епідемії. Про це повідомили у російському оперативному штабі з боротьби з коронавірусом.

До російської статистики вносять і кількість хворих у окупованому нею Криму.

Попередній добовий максимум у Росії був зафіксований 20 жовтня – понад 16 тисяч нових випадків зараження за день.

Померли за останню добу 283 пацієнта з підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 11 тисяч 263 пацієнта.

Найбільше нових інфікованих виявили у Москві – 5 478. Загальна кількість інфікованих в Росії наближається до півтора мільйона (1 480 646).

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 22 жовтня рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 у світі – 423 819.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG