Росія: Путін підняв по тривозі військові частини в 29 регіонах країни

У Росії почалася раптова перевірка боєготовності Центрального військового округу. По тривозі підняті військові частини в Сибірському, Уральському і Приволзькому федеральних округах, повідомляє прес-служба Центрального військового округу Міноборони Росії.

«Раптова перевірка боєготовності військ Центрального військового округу (ЦВО) пройде з 24 до 28 червня на 35 полігонах», – мовиться в повідомленні.

За даними російського видання РБК, по тривозі підняті військові частини в 29 регіонах країни.

До найвищого ступня бойової готовності привели також частини військ і сил Південного і Східного військових округів, а також окремі з’єднання ВДВ, далекої і військово-транспортної авіації. Як заявив міністр оборони Сергій Шойгу, перевірка проходить за рішенням президента Володимира Путіна.

Російські військовослужбовці візьмуть участь більш ніж в 50 навчаннях, під час яких випробують, зокрема, знищення «деструктивних військових сил», повідомив Шойгу. Він зазначив, що основне завдання перевірки – визначити готовність військового керівництва до управління військами «при наростанні військової загрози та виникнення кризових ситуацій».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.