Навальний звернувся до Слідчого комітету Росії через отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний подав заяву до Слідчого комітету Росії через своє отруєння. Про це повідомив адвокат Вадим Кобзєв.

Політик вважає, що його отруїли у московському спецприймальнику.

Навальний просить провести перевірку, в тому числі призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення речовини, якою його отруєно, і запросити відео з камер спостереження в спецприймальнику.

Навальний був шпиталізований із підозрою на важку алергічну реакцію вранці 28 липня з московського спецприймальника, де він відбуває тридцятидобовий арешт за порушення правил проведення публічних заходів. За офіційною версією, йому діагностована кропив’янка; його лікарі напередодні припустили, що алергічна реакція могла бути спровокована впливом невідомої речовини.

Соратник Навального Леонід Волков розповів, що сидів у тій самій камері спецприймальника протягом 28 діб у червні 2019 року і відразу після виходу на волю мав схожі симптоми. Він припускає, що причиною є антисанітарія в спецприймальнику.

Після шпиталізації біля будівлі лікарні зібралися прихильники політика, вночі їх розігнала поліція, близько 20 осіб були затримані.

Олексія Навального заарештували 24 липня на 30 діб. Це сталося за три дні до запропонованого ним мітингу в Москві з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу.

27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести в Москві масову зустріч із виборцями. Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала грубо затримувати всіх, хто прийшов на акцію. За даними російського правозахисного проєкту «ОВД-Інфо», кількість затриманих перевищила 1300. За даними російського Міністерства внутрішніх справ, загалом у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 із них – журналісти і блогери. За іншими підрахунками, учасників було до 10 тисяч. У світі засудили таке застосування сили проти учасників мирного протесту як непропорційне.