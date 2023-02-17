В Україну для зустрічі з Зеленським прибув голова уряду Нідерландів

До Києва 17 лютого з робочим візитом прибув премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, якого також супроводжує міністр внутрішньої торгівлі країни Ліше Шрайнемахер. Рютте матиме переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило нідерландське видання De Telegraaf.

Після прибуття до української столиці члени делегації Нідерландів поклали вінок до Стіни памʼяті біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Після переговорів із Володимиром Зеленським Рютте і Шрайнемахер матимуть зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а згодом відвідають пошкоджені обʼєкти енергетики.

Марк Рютте вже вдруге після початку повномасштабного російського вторгнення відвідує Україну. У липні 2022 року голова уряду Нідерландів відвідав Бородянку та Ірпінь, де на власні очі побачив наслідки дій військ Росії.