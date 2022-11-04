Армія РФ вночі завдала ракетного удару по Запорізькому району – Старух

Російські війська вночі ракетами С-300 завдали удару по населених пунктах Запорізького району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками», – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припало на останні два тижні вересня.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.