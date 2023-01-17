У Повітряних силах пояснили, чим і звідки в суботу війська РФ атакували Київ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляє, що російські війська вперше застосували ракети С-400 для атак Києва та Київщини 14 січня.

«Перший зафіксований випадок застосування С-400 (більші новітні ракети) по Київщині. Ракета летить лічені хвилини – від старту до цілі. Швидкість С-400 – понад 4000 км за годину. Противник запустив з прихованої позиції недалеко від українського кордону з півночі. Вже встановлено – це Брянська область. Понад 10 ракет було випущено по Києву та Київщині», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Вранці 14 січня, а потім і по обіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Жителі Києва вранці 14 січня почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи у Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах. Також влада заявила, що армії РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури Києва. На Київщині також вранці 14 січня пролунали вибухи, на одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння. Люди не постраждали.