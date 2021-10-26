Українська омбудсмен завтра відвідає Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова завтра відвідає експрезидента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під вартою в грузинському місті Руставі.

Як повідомила Денісова у фейсбуці, вона вже зустрілася з адвокатами Саакашвілі.

«Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеїла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров’я. Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеїла та додержання його процесуальних прав», – написала Денісова.

Вона зазначила, що в середу, 27 жовтня, матиме можливість «особисто відвідати Міхеїла Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його утримання».

Експрезидент був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув до Грузії з України. Саакашвілі вважає себе політичним в’язнем, після арешту на знак протесту він оголосив голодування.

За словами адвокатів, стан політика щодня погіршується. Консиліум лікарів, сформований при МОЗ Грузії, раніше відвідав Саакашвілі і рекомендував госпіталізувати його для профілактики.

Міністр юстиції Раті Брегадзе інформував, що представники пенітенціарної служби готуються перевести Саакашвілі до лікарню при Глданській в’язниці, в якій є умови для лікування в’язнів, які голодують. Цю ідею не схвалюють адвокати, які побоюються щодо безпеки експрезидента.

Грузинське законодавство дозволяє примусово госпіталізувати ув’язненого тільки в разі реальної загрози його життю, коли він сам уже не зможе дати згоди.

23 жовтня стало відомо, що Саакашвілі зробили переливання крові.

У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років ув’язнення за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, а також до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Саакашвілі називає себе політичним ув’язненим, а висунуті йому обвинувачення – сфабрикованими. Прокуратура Грузії також має питання до Саакашвілі щодо незаконного перетину кордону.

Міхеїл Саакашвілі називає себе політичним в’язнем, а висунуті йому обвинувачення – сфабрикованими.