Поліція відкрила провадження через отруєння дітей у дитсадку на Харківщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спалаху гострої кишкової інфекції в яслах-садку у селі Слобожанське Харківської області.

«Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України», – повідомили в управлінні Нацполіції у Харківській області.

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Напередодні стало відомо, що в період із 5 до 9 березня в яслах-садку у селі Слобожанське Чугуївського району Харківської області зафіксували шість випадків гострої кишкової інфекції у дітей. Четверо дітей на амбулаторному лікуванні, двох госпіталізували. Інформації про те, що стало причиною інфекції наразі немає.