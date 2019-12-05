Садовому скасували заставу і відпустили під особисте зобов’язання

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасував рішення нижчої інстанції про заставу міському голові Львова Андрію Садовому, якого підозрюють у зловживанні владою. Засідання транслювали на сторінці Садового у «Фейсбуці».

Садового відпустили під особисте зобов’язання, яке триватиме до 20 січня.

При цьому суд не задовольнив скаргу САП, яка вимагала збільшити суму застави до 50 мільйонів.

21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру міському голові Львова Андрію Садовому в зловживанні владою та службовим становищем під час продажу земельної ділянки в Рясному-Руському «без аукціону за заниженою вартістю». 27 листопада суд обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень.

Львівський міський голова пояснював, що у 2015 році Львів на відкритому конкурсі залучив нідерландського інвестора CTP для будівництва індустріального парку. Компанія купила земельну ділянку за 54 мільйони гривень. Садовий заперечує звинувачення у зловживаннях.