Садовий розповів, чи завадив коронавірус планам вчасно завершити будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Ситуація з коронавірусом не вплинула на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода переобраний очільник міста Андрій Садовий.

«Усі роботи тривають чітко за планом, проблем немає», – запевнив він.

За словами Садового, вже завершені усі необхідні підготовчі процедури. Зокрема, до місця, де мають зводити завод, підвели комунікації та мережі, а також збудували станцію компостування.

«Зараз починається вже другий етап (самі стіни будемо будувати, обладнання будемо завозити). По термінах завод має протягом 24 місяців вже бути введений в експлуатацію (це або кінець 2022, або початок 2023 року)», – спрогнозував Садовий.

У 2017 році Львів пережив сміттєвий колапс, який переріс у політичну площину. Тоді місто було завалене побутовими відходами, відтоді активно триває дискусія про потребу будівництва у місті сміттєпереробного заводу.

У 2018 році влада Львова підписала угоду про залучення 35 млн євро на реалізацію проєкту поводження з твердими побутовими відходами. Саме за ці кошти місто має побудувати перший в Україні завод глибокої переробки твердих побутових відходів, а також рекультивувати Грибовицький полігон.

22 жовтня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив генерального підрядника, який має збудувати сміттєпереробний завод у Львові.