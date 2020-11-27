Мер Львова Садовий розповів, чи вважає ворогом експрезидента Порошенка

Вчетверте переобраний мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, чи вважає п'ятого президента України Петра Порошенка своїм ворогом після «сміттєвої блокади» Львова у 2016-му та цьогорічних місцевих виборів, коли головним конкурентом Садового став нинішній соратник лідера «ЄС» Олег Синютка, якого сам Порошенко всіляко підтримував під час виборчої кампанії та агітував проти Садового.

«Я ніколи не вважав Порошенка ворогом, я його вважаю п'ятим президентом України. Якщо Петро Олексійович приїде до Львова і захоче випити кави, то welcome, будь ласка. Він знає, де я працюю, і часто заходив сюди, без проблем», – розповів Садовий.

За його словами, з Порошенком він знайомий давно – ще з часів, коли той займався бізнесом – а за президентської каденції Порошенка мав дуже багато зустрічей із ним.

«Єдине, що він мені не пропонував, це – свій кабінет», – іронічно додав Садовий, згадуючи про той період.

При цьому, на думку переобраного мера Львова, останні місяці «настільки вдарили» по «Європейській солідарності» Порошенка, що, якби вибори були сьогодні, то «ЄС» «мала б вдвічі менше депутатів» у львівській міськраді.

Водночас Садовий як мер готовий співпрацювати з цією політичною силою і 26 листопада мав намір провести перші переговори з її представниками.

«Я їм просто запропоную: «Або ви – вільні львів'яни, або ви – раби. Якщо ви хочете бути вільними, ви маєте в моїй особі союзника. Якщо ви будете всі рішення ухвалювати за вказівкою, ну то ви тоді не є депутатами міської ради, ви тоді просто наймані працівники». Однозначно з міським головою можна буде перемагати, а тим, хто буде запливати за буйки, ми будемо робити зауваження», – наголосив Садовий.

Увечері 25 листопада Андрій Садовий був офіційно зареєстрований міським головою Львова. Міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів у другому турі 22 листопада. За кандидата від «Самопомочі» Андрія Садового проголосували 143 466 виборців, за представника від «Європейської солідарності» Олега Синютку – 84 277. Різниця між кандидатами – 59189 голосів.