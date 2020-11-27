Садовий розповів, як змінилися його стосунки з Зеленським

Учетверте переобраний мер Львова Андрій Садовий вже давно не мав жодної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«В його останній візит він просто прилетів, я його привітав на летовищі як міський голова, і потім він самостійно мав поїздку по місту, а коли він відлітав, я потиснув йому на прощання руку і все. Тобто у нас не було з ним жодної розмови вже дуже-дуже давно. З перемогою на виборах він мене поки не вітав», – розповів Садовий.

Він також додав, що раніше – до президентської каденції – Зеленський пив з ним каву та гуляв містом.

«Перша зустріч, коли ми познайомились, була, коли він знімав кіно: приїжджав до Львова, заходив до мене на каву. Ми з ним прогулялися містом і я пам'ятаю його слова, що він вражений Львовом і хотів би, щоби така ситуація, як у Львові, була у всій Україні (це мені було приємно слухати)», – пригадав Садовий.

Увечері 25 листопада Андрій Садовий був офіційно зареєстрований міським головою Львова. Міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів у другому турі 22 листопада. За кандидата від «Самопомочі» Андрія Садового проголосували 143 466 виборців, за представника від «Європейської солідарності» Олега Синютку – 84 277. Різниця між кандидатами – 59189 голосів.