Сайт системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО відновив роботу

Сайт системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки України відновив роботу.

Сайт не завантажувався з ранку 20 серпня.

Напередодні у РНБО повідомили, що виявили ознаки «підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності».

Оприлюднені на веб-сторінці дані щодо епідемічної ситуації відповідають тим, які зранку оприлюднив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.