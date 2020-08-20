Сайт системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО відновив роботу

Сайт системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки України відновив роботу.
Сайт не завантажувався з ранку 20 серпня.
Напередодні у РНБО повідомили, що виявили ознаки «підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності».
Оприлюднені на веб-сторінці дані щодо епідемічної ситуації відповідають тим, які зранку оприлюднив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
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