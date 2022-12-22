Саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого, місце проведення ще не визначили – речник

Президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть саміт із президентом України Володимиром Зеленським 3 лютого наступного року, повідомив речник Мішеля Баренд Лейтс.

Місце проведення саміту поки не визначено, повідомляє Reuters.

«Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, і є відкрите запрошення для президента Зеленського відвідати Брюссель», – сказав речник.

Він зауважив, що це запрошення не означає, що саме в Брюсселі буде проходити саміт.

За повідомленнями офіційних осіб, темою саміту, ймовірно, буде те, як ЄС буде продовжувати підтримку України у війні, яку проти неї веде Росія.

Лідери двох ключових інституцій ЄС – Єврокомісії та Ради лідерів ЄС – також оцінять шлях України до членства в блоці.

Зеленський регулярно з’являвся через відеозв’язок на самітах ЄС від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому. 21 грудня він здійснив свою першу особисту поїздку до Вашингтона з початку повномасштабної війни.