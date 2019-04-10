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10 Квітень 2019, Київ 12:41
Новини | Політика

У «Самопомочі» повідомили, що депутати Соболєв та Семенченко виходять з партії

Лідер «Самопомочі» раніше заявив, що на партію чекає непросте внутрішнє перегрупування

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У «Об’єднанні «Самопоміч» повідомили, що народні депутати Єгор Соболєв та Семен Семенченко оголосили про намір вийти з партії.

«Єгор Соболєв уже підписав відповідну заяву, а нардеп Семенченко оголосив про намір зробити це найближчим часом. Депутати повідомили про це своїх колег під час засідання фракції «Самопомочі», – йдеться в повідомленні на сайті партії.

Згідно з повідомленням, раніше лідер партії Андрій Садовий повідомляв про можливість виходу частини народних депутатів зі складу фракції.

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«Вже подав заяву про складання повноважень члена політради, члена проводу і члена партії «Самопоміч». Звісно, я не йду ні до Зеленського, ні тим більше до Порошенка», – написав на сторінці у Facebook депутат Єгор Соболєв.

Він заявив, що має «ідеологічні розходження з керівництвом партії, як діяти у політиці».

Семен Семенченко своє рішення поки не коментував.

І Семен Семенченко, і Єгор Соболєв були обрані до Верховної Ради у 2014 році за списками «Самопомочі».

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