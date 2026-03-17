Санду: російський дрон, який впав у Молдові, містив вибухівку

Мая Санду додала, що Росія «неодноразово порушує наш суверенітет» та наражає на небезпеку життя населення Молдови

Президентка Молдови Мая Санду назвала падіння російського безпілотника на території країни 17 березня серйозним порушенням повітряного простору країни.

«Російський дрон, виявлений сьогодні в молдовському селі Тудора, оцінений як такий, що містив вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян», – заявила голова держави.


Санду додала, що Росія «неодноразово порушує наш суверенітет» та наражає на небезпеку життя населення Молдови.

Раніше у вівторок Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії Олегу Озерову ноту протесту у зв’язку з витоком нафтопродуктів у Дністер. Кишинів пов’язує це з російською атакою в ніч проти 7 березня на українське місто Новодністровськ, де розташована одна з найбільших у Європі гідроакумулюючих електростанцій. У повідомленні російського державного агентства ТАСС про виклик російського посла йдеться про аварію на цьому об’єкті.

На зустріч із Озеровим принесли пляшку води з річки.

«Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% жителів Кишинева», – йдеться в заяві МЗС.

Раніше стало відомо, що молдавська прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотника поблизу населеного пункту Тудора, приблизно за 500 метрів від кордону з Україною.

Напередодні уряд Молдови оголосив стан екологічної тривоги на річці Дністер на наступні два тижні. Найбільш критична ситуація склалася в другому за чисельністю населення місті країни, Бєльцях, для якого Дністер є єдиним джерелом питної води, а майже всі артезіанські свердловини не працюють.

