Санду: російський дрон, який впав у Молдові, містив вибухівку

Президентка Молдови Мая Санду назвала падіння російського безпілотника на території країни 17 березня серйозним порушенням повітряного простору країни.

«Російський дрон, виявлений сьогодні в молдовському селі Тудора, оцінений як такий, що містив вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян», – заявила голова держави.





Санду додала, що Росія «неодноразово порушує наш суверенітет» та наражає на небезпеку життя населення Молдови.

Раніше у вівторок Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії Олегу Озерову ноту протесту у зв’язку з витоком нафтопродуктів у Дністер. Кишинів пов’язує це з російською атакою в ніч проти 7 березня на українське місто Новодністровськ, де розташована одна з найбільших у Європі гідроакумулюючих електростанцій. У повідомленні російського державного агентства ТАСС про виклик російського посла йдеться про аварію на цьому об’єкті.

На зустріч із Озеровим принесли пляшку води з річки.

«Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% жителів Кишинева», – йдеться в заяві МЗС.

Раніше стало відомо, що молдавська прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотника поблизу населеного пункту Тудора, приблизно за 500 метрів від кордону з Україною.

Напередодні уряд Молдови оголосив стан екологічної тривоги на річці Дністер на наступні два тижні. Найбільш критична ситуація склалася в другому за чисельністю населення місті країни, Бєльцях, для якого Дністер є єдиним джерелом питної води, а майже всі артезіанські свердловини не працюють.